Рудковская назвала маму фигуристки Парсеговой неблагодарной

Музыкальный продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала в своем Telegram-канале судебное разбирательство с матерью 12-летней фигуристки Арины Парсеговой, назвав ее неблагодарной.
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