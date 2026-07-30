Зеленский встретился с военными на фоне мощной атаки по Киеву

С главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаилом Драпатым и министром обороны Евгением Хмарой, чтобы обсудить защиту от баллистических ракет встретился Владимр Зеленский, об этом 30 июля в Telegram сообщает пресс-служба украинского лидера.
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