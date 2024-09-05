Cамый дешёвый автомобиль люксового бренда Hongqi получил новую версию с запасом хода 1100 км: представлен Hongqi HS3 PHEV

Hongqi представила свой доступный кроссовер HS3 PHEV, который предлагается по цене 22 500 долларов. Он основан на бензиновом варианте HS3, оснащенном подключаемой гибридной силовой установкой с мотором 1,5 л.
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