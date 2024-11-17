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Военные новости ★ сводки СВО

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  • Владимир Уфимцев
    А кто это... такая раскрасавица за трибуной? Ей бы еще мозгов немного, красота у неё уже есть... И в Африку, благотов...Глава МИД Германи...
  • Виктор Мальцев
    НУЖНО ОБ ЭТОМ НАПОМНИТЬ ГЕРМАНИИ ЭТО В БУДУЮЩЕМГлава МИД Германи...
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    Вот и Германия хочет избавиться от города Берлин по заявке от Бербок. РВСНГлава МИД Германи...

🪖💥Противник демонстрирует результат прямого попадания снаряда в его блиндаж🔥 #ВСУ #ЗСУ #Прилет #Блиндаж #СВО.

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