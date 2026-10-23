Александр ШУСТОВ Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев 13 октября в ходе заседания комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции жогорку кенеша (парламента) заявил об отказе принимать нелегальных мигрантов из Афганистана и Африки, оказавшихся на территории Евросоюза, в обмен на возможность трудоустройства для киргизских мигрантов.
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Свежие комментарии
- М Ну вот и всё. Миг...
- М Ну вот и всё. Миг...
- Ну вот и всё. Миг...
Пока этого не случилось Россия должна принять закон о визовом режиме со всеми Средне Азиатскими странами, Или России придет конец.
Всё это "лагеря подготовки бандитов, для вторжения на территорию России".
И БОЛЬШЕ НИЧЕГО, второго толкования НЕТ.
"Наш депутат" Затухло и тут может подсуетиться... А чего терять бабки от ЕС ? Может его самого отправить в Гвинея Бисау ???
Появление лагерей беженцев из ЕС в Ср. Азии приведёт лишь к одному-бесконтрольному въезду мигрантов для "поднятия экономики" и РАЗДАЧИ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА НОВЫМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ ДЕПУТАТА ГД РФ ОТ ЕДИНОЙ РОССИИ ЗАТУЛИНА! Какая разница какая национальность записана в паспорте ТАДЖИК,УЗБЕК,КИРГИЗ И ПРОЧИЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ,ВСЁ РАВНО ВСЕ ОНИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ЗАТУЛИНА!И ПОЛЕЖАТ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА ПО УПРОЩЁННОЙ СХЕМЕ!
Появление лагерей беженцев из ЕС в Ср. Азии может привести только к одному - новым расходам бюджета РФ на их содержание и переселение на территорию России. К великой радости Затулина и его института.
даже читать не стала. Азия- этим все сказано. Только в свои ворота . И пусть весь мир хоть рухнет
Пока руководство республик Ср.Азии не согласились на предложения ЕС. Это временно (прогноз), договорятся в РФ с лоббистами/дружбонародниками и всех в РФ (выгодно однако кому-то)...
все - будут в РФ: границы же - нет ...