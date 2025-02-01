Топ-10 самых сложных для восхождения гор в мире

Человек, занимающийся альпинизмом, должен иметь отличную физическую подготовку, чтобы пережить избыток ультрафиолета, недостаток кислорода, низкие температуры, пониженное атмосферное давление, сильный ветер, ограниченное количество пищи и воды.
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