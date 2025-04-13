Медвежий угол
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Медвежий угол

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Загубили русского мужика за 2 миллиона и отделались штрафом в 7 тысяч: как цыгане посмеялись над правосудием в Брянске

Загубили русского мужика за 2 миллиона и отделались штрафом в 7 тысяч: как цыгане посмеялись над правосудием в Брянске

Avia.pro - СМИ В этом городе, где Волга соседствует с тихими улочками, развернулась история, от которой мороз по коже.

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Комментарии
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Михалыч
Что творится с &quot;правосудием&quot;. Если так будет продолжаться, то государство потеряет управление. А это смерть России.
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16 час.
Александр Рожков
Ельцинистские цветочки превращаются в ягодки. Что впереди...?
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12 час.
Андрей Павлов
Как же прогнил судейский корпус!
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