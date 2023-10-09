Стоимость одного из неготовых российских самолетов выросла в 1,5 раза

Базовая стоимость девятиместного турбовинтового самолета ЛМС-901 «Байкал», который разрабатывает Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), за последние два года выросла почти в полтора раза (на 48 процентов), со 120 миллионов рублей до 178 миллионов плюс 117 миллионов рублей за дополнительные опции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии