Стоимость одного из неготовых российских самолетов выросла в 1,5 раза

Базовая стоимость девятиместного турбовинтового самолета ЛМС-901 «Байкал», который разрабатывает Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), за последние два года выросла почти в полтора раза (на 48 процентов), со 120 миллионов рублей до 178 миллионов плюс 117 миллионов рублей за дополнительные опции.