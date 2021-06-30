Театр абсурда

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Почему «наши» экономические руководители так ненавидят экономику СССР?

Почему «наши» экономические руководители так ненавидят экономику СССР?

ПолитМнение Начиная с 80-х годов прошлого века и по сей день (хотя уже меньше), экономическое руководство страны нам говорит, мол советская, плановая экономика не работала, и вообще все что было в СССР все плохо, тоталитарно и не демократично.

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Андрей Седой
Статью черкал явный козлик засланный. Всё под жирных чинуш! Позор продажному писаки!
Матвеев Николай
А ты почему седой, и аткель будешь, засланный от власти или от врагов страны? ЕГЭ хоть сдавал? Или так дали вышку в университете? Глупыш, твое имя!
Матвеев Николай
А где экономистов можно увидеть в стране? Чубайсы, которые специально разрушили предприятия (скупили за доллар, распродали оборудование, площади на миллионы, денежки укатили к врагам, и все в ажуре, государство пляшет). Кто то ответил за развал основ страны- экономики. Теперь строять только предприятия для нефти, газа, продают такую продукцию за баксы, которые также оседают у врагов в чьих то карманах. Грабительская экономика, внедренная чубайсами, кудриными, гайдарами, силуановыми, набиулиными (чуть не написал правильно) ох.. а сколько таких обитают в верхах, разваливая страну, бросив в нищету народ, который построил Великое Государство СССР. А народ зомбировали "достижениями" артистов, спортсменов, звоном соловьевых и пр. пришившимися. Если раньше говорили, где родился- там и пригодился, а теперь: куда приперся- там и притерся. Страну превратили в вассальское государство. А народ нем и глуп.

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