Почему «наши» экономические руководители так ненавидят экономику СССР?

ПолитМнение Начиная с 80-х годов прошлого века и по сей день (хотя уже меньше), экономическое руководство страны нам говорит, мол советская, плановая экономика не работала, и вообще все что было в СССР все плохо, тоталитарно и не демократично.
ПолитМнение Начиная с 80-х годов прошлого века и по сей день (хотя уже меньше), экономическое руководство страны нам говорит, мол советская, плановая экономика не работала, и вообще все что было в СССР все плохо, тоталитарно и не демократично.
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