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Украинский депутат стал русским сенатором: "Плёнки Деркача" стали подарком Трампу - Марков

Украинский депутат стал русским сенатором: "Плёнки Деркача" стали подарком Трампу - Марков

Lev Radin/Keystone Press Agency/Globallookpress Политолог Марков объяснил, почему Андрей Деркач стал сенатором в России.

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Комментарии
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Виктор Шилин
и что, они советофедератоми называются? Нет, сенаторами зовутся
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12 час.
Евгения Болотова
Полный писец... и потому кто, а потому что время СВО... Это как дать понять всему миру, что мы ни хуже Укры и почему вы нас не любите?  пожалуйста берите нас, воспитывайте, уничтожайте, развращайте...
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12 час.
Сергей
ПРЕДАВШЕМУ ЕДИНОЖДЫ-ВЕРЫ НЕТ....
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3 час.

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