В Госдуме хотят ограничить период сдачи экзамена по русскому языку для мигрантов

В России могут ограничить число попыток сдачи детьми мигрантов теста по русскому языку двумя годами. Соответствующий законопроект разработал глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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