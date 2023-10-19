Лавров: контакты России и КНДР будут продолжены на различных уровнях

Контакты Российской Федерации и Северной Кореи будут продолжены на различных уровнях. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров.
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