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Лавров: контакты России и КНДР будут продолжены на различных уровнях

Лавров: контакты России и КНДР будут продолжены на различных уровнях

Контакты Российской Федерации и Северной Кореи будут продолжены на различных уровнях. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров.

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