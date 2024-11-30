Судья наказал хоккеистов Малкина и Задорова за «дуэль» на клюшках

Российские легионеры Национальной хоккейной лиги США Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург Пингвинз» и защищающий цвета «Бостон Брюинз» Никита Задоров, получили дисциплинарный штраф за инцидент во время матча.
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