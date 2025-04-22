🇷🇺🛩🇺🇦Выведенный из строя FPV-дроном 🇺🇸американский бронеавтомобиль "BATT UMG" боевиков ВСУ, где-то на фронте💥 ‼️🎥Кадры со стороны противника🐷 #FPV #СВО #ВСУ #Прилет #BATT_UMG.
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🇷🇺🛩🇺🇦Выведенный из строя FPV-дроном 🇺🇸американский бронеавтомобиль "BATT UMG" боевиков ВСУ, где-то на фронте💥 ‼️🎥Кадры со стороны противника🐷 #FPV #СВО #ВСУ #Прилет #BATT_UMG.
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