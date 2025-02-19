МВД предупредило о новом методе мошенничества с «безопасными счетами»

Изначально злоумышленники просят жертв снять деньги в банке Мошенники придумали новый алгоритм с «безопасными счетами», на которые при помощи методов социальной инженерии они убеждают жертв переводить денежные средства.
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