Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Нас усадили слушать про плов и тюбетейки»: в Энгельсе провели культурное мероприятие, посвященное дружбе народов

«Нас усадили слушать про плов и тюбетейки»: в Энгельсе провели культурное мероприятие, посвященное дружбе народов

Avia.pro - СМИ Почему Узбекистан? Восточная сказка или странный выбор? 14 февраля в Центре народного творчества «Дружба» города Энгельс состоялось торжественное мероприятие, посвященное культуре… нет, не России, не Германии, не даже братской Беларуси.

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