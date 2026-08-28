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Жизнь на три страны и тайная свадьба: как Юрий Колокольников скрывает семейное счастье

Жизнь на три страны и тайная свадьба: как Юрий Колокольников скрывает семейное счастье

Юрий Колокольников давно занимает в киноиндустрии особое положение: востребован и узнаваем сразу в нескольких странах, но при этом принципиально не превращает личную жизнь в шоу.

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