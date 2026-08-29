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Дивеев о своем удалении в матче «Факел» — «Зенит»: «Мне стоило подождать, пока с меня полностью стянут шорты»

Дивеев о своем удалении в матче «Факел» — «Зенит»: «Мне стоило подождать, пока с меня полностью стянут шорты»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал свое удаление в матче 6-го тура РПЛ с «Факелом» (1:0).

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