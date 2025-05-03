Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у него всегда есть желание «врезать». Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин спросил Путина, как ему удается всегда держать себя в руках и не возникает ли у главы государства иногда желание «врезать».
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