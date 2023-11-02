На Западе развенчали миф о немецких танках Leopard 2

За более чем 8 месяцев, с конца февраля 2023 года, Украина получила от Германии и ряда других европейских стран-союзников Киева 71 единицу различных вариантов танков Leopard 2 («Леопард-2») в виде поддержки.
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