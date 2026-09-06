Курские «Русичи» начнут чемпионат Суперлиги двумя домашними матчами

Курские «Русичи» откроют сезон двумя домашними матчами, первый пройдет 2 октября против подмосковных «Химок».
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