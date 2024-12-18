После катастрофы Superjet 100 всплыли случаи козления, повышенных перегрузок, нефиксации шасси и халатного отношения «Азимута»

После катастрофы со сгоревшим Superjet 100 в Анталье последовало расследование, в ходе которого Ространснадзор и Росавиация выявили у авиакомпании «Азимут» более 20 нарушений в сфере безопасности полетов и организации летной работы.
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