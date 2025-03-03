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Закон, порядок, государство

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На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО отработали действия по уничтожению условных диверсантов

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО отработали действия по уничтожению условных диверсантов

При получении соответствующего сигнала военнослужащие подразделения антитеррора были подняты по учебной тревоге и оперативно выдвинулись в район выполнения задач.

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