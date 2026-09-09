Аксаков объяснил, почему центробанки разных стран скупают золото рекордными темпами

Глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») заявил, что рост интереса центральных банков к золоту связан с долгосрочной диверсификацией международных резервов в условиях повышенной геополитической и финансовой неопределенности.
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