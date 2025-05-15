Express: Ядовитое облако накрыло Испанию после взрыва на складе химикатов Взрыв на химическом заводе близ испанского города Алькала-де-Гвадаира привёл к образованию ядовитого облака, которое нависло над почти 80-тысячным населённым пунктом, сообщает Express.