Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Самые громкие побеги из СССР: истории, которые потрясли мир

Железный занавес был не просто метафорой. Для миллионов советских граждан он означал глухую стену, за которой оставалась другая жизнь — пугающая, неизвестная, но оттого ещё более манящая.

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