В продажу поступила умная колонка SberBoom Mini c героями «Простоквашино»

Лимитированная серия детского гаджета получит специальные навыки от GigaChat. Предоставлено пресс-службой СбераПредставлена умная колонка SberBoom Mini с изображением главных героев мультсериала «Простоквашино».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии