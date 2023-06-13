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WarGonzо: В Макаровке жарко, бои продолжаются третий день

WarGonzо: В Макаровке жарко, бои продолжаются третий день

Создатель Telegram-канала WarGonzo Семён Пегов заявил, что возле населенного пункта Макаровка в Донецкой Народной Республике активные бои продолжаются третий день.

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