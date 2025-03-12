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Царьград

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Все 10 шведских танков, переданных Украине, повреждены в боях с ВС России

Все 10 шведских танков, переданных Украине, повреждены в боях с ВС России

Российские войска успешно повредили все 10 шведских танков Strv 122, переданных Украине. В условиях интенсивных боев украинские военные вынуждены усиленно защищать оставшуюся технику.

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