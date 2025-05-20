За первый квартал года телефонные мошенники провели операции на 6,9 миллиарда рублей

Об этом сказал представитель ЦБ Вадим Уваров Телефонные мошенники за первый квартал текущего года смогли провести операции без согласия клиентов на сумму 6,9 миллиарда рублей, сообщил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров на Петербургском международном юридическом форуме.
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