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Школьный учебник русофобии и неосталинизма

Школьный учебник русофобии и неосталинизма

Автор: Виталий Даренский Недавно разразился скандал по поводу выпущенного в этом году школьного учебника В.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Этого мерзкого борзописца на кол и кляп в хайло...
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1 час.
Борис Виленский
Настоящий честный учебник по истории напишут не скоро. Да и мировая закулиса не даст это сделать. История давно стала инструментом политиков.
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1 час.
Вячеслав Багров
Стоит прочитать,а затем  в туалет,по сугубо утилитарному предназначению!
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12 мин.

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