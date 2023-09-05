Автор: Виталий Даренский Недавно разразился скандал по поводу выпущенного в этом году школьного учебника В.
Школьный учебник русофобии и неосталинизма
Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Этого мерзкого борзописца на кол и кляп в хайло...
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1 час.
Борис Виленский
Настоящий честный учебник по истории напишут не скоро. Да и мировая закулиса не даст это сделать. История давно стала инструментом политиков.
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1 час.
Вячеслав Багров
Стоит прочитать,а затем в туалет,по сугубо утилитарному предназначению!
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12 мин.
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