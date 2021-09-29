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Чиновников не заставят отчитываться о тратах на предметы роскоши

Чиновников не заставят отчитываться о тратах на предметы роскоши

Правительство не поддержало соответствующий законопроект, который внес депутат от КПРФ.Кабинет министров не одобрил законопроект, который предлагал заставить чиновников отчитываться о покупке предметов роскоши, стоимость которых превышает их доходы.

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