Чиновников не заставят отчитываться о тратах на предметы роскоши

Правительство не поддержало соответствующий законопроект, который внес депутат от КПРФ.Кабинет министров не одобрил законопроект, который предлагал заставить чиновников отчитываться о покупке предметов роскоши, стоимость которых превышает их доходы.
Правительство не поддержало соответствующий законопроект, который внес депутат от КПРФ.Кабинет министров не одобрил законопроект, который предлагал заставить чиновников отчитываться о покупке предметов роскоши, стоимость которых превышает их доходы.
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