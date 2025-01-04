Русским тут не место? Глава ДУМ РФ Гайнутдин опять сказал лишнего

Наталья Гайдук

негодяй этот Гайнутдин и мерзавец отправить его вместе с мигарнтами пусть их в Татжикистане услаждает а у нас свои законы получается он против Российских граждан всех национальностей в том числе и Российских мусульман. вон его из Страны или лишить его должности.