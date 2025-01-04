Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир вет
    Наша полиция скорее девушку обвинит, чем будет защищать её....Когда терпение ло...
  • zoubova
    Вообще армян пора подвинуть  домой,в Армению.Уж ооочень их много и в Московской области тоже.А Крым вообще арм...
  • Александр
    Да-да.Очень добр https://foto-history.livejournal.com/14434279.html?ysclid=m5jxw82j2m892232927Я плакал о Сталин...

Русским тут не место? Глава ДУМ РФ Гайнутдин опять сказал лишнего

Русским тут не место? Глава ДУМ РФ Гайнутдин опять сказал лишнего

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, выступая против мигрантофобии, сказал лишнего.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Гайдук
негодяй  этот  Гайнутдин  и  мерзавец  отправить  его  вместе  с  мигарнтами  пусть  их  в  Татжикистане  услаждает  а  у  нас  свои  законы  получается  он  против  Российских  граждан  всех  национальностей  в  том  числе  и  Российских  мусульман.  вон  его  из  Страны  или  лишить  его  должности.
Ответить
4 час.
Ирина
Гнать вон из России!!!
Ответить
4 час.
igor kim
Это плохо, лучше было бы, что обманули.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх