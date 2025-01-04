Царьград Фото: коллаж Царьграда. Глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, выступая против мигрантофобии, сказал лишнего.
Русским тут не место? Глава ДУМ РФ Гайнутдин опять сказал лишнего
Комментарии
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Наталья Гайдук
негодяй этот Гайнутдин и мерзавец отправить его вместе с мигарнтами пусть их в Татжикистане услаждает а у нас свои законы получается он против Российских граждан всех национальностей в том числе и Российских мусульман. вон его из Страны или лишить его должности.
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4 час.
Ирина
Гнать вон из России!!!
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4 час.
igor kim
Это плохо, лучше было бы, что обманули.
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3 час.
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