Врач Тарасов назвал три упражнения, которые помогут избавиться от кашля

В сезон ОРВИ и гриппа особенно важно следить за здоровьем органов дыхания. Врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы Илья Тарасов рассказал , какие упражнения помогут избавиться от кашля.
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