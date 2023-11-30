Врач Тарасов назвал три упражнения, которые помогут избавиться от кашля

В сезон ОРВИ и гриппа особенно важно следить за здоровьем органов дыхания. Врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы Илья Тарасов рассказал , какие упражнения помогут избавиться от кашля.