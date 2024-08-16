В ФРГ призвали прекратить поставки оружия Киеву, если он причастен к подрыву СП

Германии нужно прекратить поставки оружия Украине, если будет доказана причастность Киева к диверсиям на "Северных потоках", заявила в социальной сети X депутат бундестага и глава партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.