Украина, устроившая террор в Черном и Азовском морях, получила ответ «Геранями» и ракетами Радомир Маркуш Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press 14 июля вечером Минобороны РФ сообщило, что ударные российские БПЛА поразили три сухогруза на рейде порта Одессы.
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