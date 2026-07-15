Украина, устроившая террор в Черном и Азовском морях, получила ответ «Геранями» и ракетами Радомир Маркуш Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press 14 июля вечером Минобороны РФ сообщило, что ударные российские БПЛА поразили три сухогруза на рейде порта Одессы.