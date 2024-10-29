Предложено облегчить получение пенсий для солдат и добровольцев

Речь о военнослужащих, ставших инвалидами вследствие службы по призыву, инвалидов, пребывавших в добровольческих формированиях, правопреемников погибших участников СВО, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РБК.
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