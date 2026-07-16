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Уборочная под угрозой? Кубань попросила срочно увеличить поставки топлива аграриям

Уборочная под угрозой? Кубань попросила срочно увеличить поставки топлива аграриям

Кубань попросила у Москвы больше топлива для уборочной: аграриям не хватает бензина и дизеля В Краснодарском крае обратились к федеральным властям с просьбой увеличить объёмы поставок топлива для сельхозпроизводителей.

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