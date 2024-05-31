«И тут она выдает. Что очень хочет ребенка, что это важно для нее…Но как мне не хочется еще одного конкурента за ее внимание!» Из жалоб на мужской форум Читаю сейчас один форум, где обсуждают важные мужские дела (в отличие от маловажных женских делишек).
Жена просит ребеночка, а я не хочу конкурента
Комментарии
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IK
Irina Krasnova
Потому что эгоисты - и бабы, и мужики. В той же америке люди и мед. страховки не имеют нормальной, а пашут , как волки и в семьях, как минимум, 3е детей. На западе жизнь в целом, сложнее, но любят детей и стараются заводить больше детей. На востоке тоже любят детей и главное для них - дети.. А для многих наших развлечения, отдых, красивая одежда - на 1м месте.. ((
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16 час.
Александра Иванова
У Ивана Ефремова в романе Туманность Андромеды этот вопрос был решен. Каждая женщина была обязана выполнить свой долг по продлению жизни на Земле, она рожала мальчика и девочку, детей помещали в центры по воспитанию, а мама была свободна и занималась работой на благо человечества. Там не было детальной разработки по зачатию детей, но, скорее всего , это было от донорской спермы. А тем, кто хотел самостоятельно растить своих детей, тем выделили для этого целый остров. Я думаю. что И.Ефремов предугадал будущее человечества.
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16 час.
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