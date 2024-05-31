Жена просит ребеночка, а я не хочу конкурента

Потому что эгоисты - и бабы, и мужики. В той же америке люди и мед. страховки не имеют нормальной, а пашут , как волки и в семьях, как минимум, 3е детей. На западе жизнь в целом, сложнее, но любят детей и стараются заводить больше детей. На востоке тоже любят детей и главное для них - дети.. А для многих наших развлечения, отдых, красивая одежда - на 1м месте.. ((

Александра Иванова

У Ивана Ефремова в романе Туманность Андромеды этот вопрос был решен. Каждая женщина была обязана выполнить свой долг по продлению жизни на Земле, она рожала мальчика и девочку, детей помещали в центры по воспитанию, а мама была свободна и занималась работой на благо человечества. Там не было детальной разработки по зачатию детей, но, скорее всего , это было от донорской спермы. А тем, кто хотел самостоятельно растить своих детей, тем выделили для этого целый остров. Я думаю. что И.Ефремов предугадал будущее человечества.