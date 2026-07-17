Похитивший 49 млн рублей курьер мошенников задержан в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде по подозрению в участии в мошеннической схеме задержан 35-летниий мужчина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, следствием установлено: он откликнулся на объявление о подработке в интернете и с апреля по май этого года в Нижнем Новгороде и районах области 21 раз получил от обманутых людей более 49 млн рублей.