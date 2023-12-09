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Чудеса иконы Божией Матери «Знамение»: история праздника 10 декабря 2023 года

Чудеса иконы Божией Матери «Знамение»: история праздника 10 декабря 2023 года

Чудеса иконы Божией Матери «Знамение»: история праздника 10 декабря 2023 года Юлия СавельеваВ Православной Церкви России каждый год 10 декабря отмечается память великого чуда, произошедшего с иконой Богородицы.

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