Чудеса иконы Божией Матери «Знамение»: история праздника 10 декабря 2023 года Юлия СавельеваВ Православной Церкви России каждый год 10 декабря отмечается память великого чуда, произошедшего с иконой Богородицы.
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