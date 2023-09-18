ВСУ обстреляли брянское село Лемешовка, поврежден зерносушильный комплекс

ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. Пострадавших нет. Поврежден зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия, - рассказал 18 сентября в соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.
ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. Пострадавших нет. Поврежден зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия, - рассказал 18 сентября в соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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