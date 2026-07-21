Kimi K3 от Moonshot AI готовится к IPO в Гонконге

Китайский стартап Moonshot AI вывел сектор фундаментальных моделей Китая на ускоренный путь технологической и коммерческой зрелости, возглавив новую волну конкуренции на глобальном рынке ИИ, отмечают отраслевые эксперты.
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