Информационная перегрузка также вредна, как загрязнение воздуха — исследование

Мы все осознаем опасность загрязнения воздуха, воды и земли. В письме, недавно опубликованном в журнале Nature Human Behavior, ученые выступают за признание и смягчение другого типа загрязнения окружающей среды, который представляет такую же индивидуальную и общественную опасность: информационную перегрузку.
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