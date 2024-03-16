Информационная перегрузка также вредна, как загрязнение воздуха — исследование

Мы все осознаем опасность загрязнения воздуха, воды и земли. В письме, недавно опубликованном в журнале Nature Human Behavior, ученые выступают за признание и смягчение другого типа загрязнения окружающей среды, который представляет такую же индивидуальную и общественную опасность: информационную перегрузку.