В Кремле показали фотографии со дня рождения Владимира Путина

Президент России Владимир Путин 7 октября отпраздновал день рождения – ему исполнилось 74 года. В этот день он пригласил к себе домой своего друга, бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера, сообщает пресс-служба Кремля.
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