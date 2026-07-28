В Новосибирске бизнесвумен подала в суд на 2ГИС за гневный комментарий на карте

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел нестандартное дело о защите деловой репутации. Иск подала предприниматель Елена Лебедева, владеющая цветочным магазином в рабочем посёлке Павлоградка Омской области.
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