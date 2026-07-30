Ученые преодолели дифракционный барьер в микроскопии сверхвысокого разрешения

Апконвертирующие наночастицы (UCNP) — это синтетические наноматериалы, способные последовательно поглощать два или более фотона низкой энергии (обычно ближнего инфракрасного диапазона) и излучать один фотон более высокой энергии (в видимой или ультрафиолетовой области спектра).