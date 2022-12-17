Расселл Уэстбрук оказался в первом ряду после попытки перехвата

Расселл Уэстбрук оказался в первом ряду после попытки перехвата

Звездный разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук вылетел в первый ряд в одном из эпизодов матча с «Наггетс» (126:108) в Лос-Анджелесе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх