В Минстрое рассказали о стабилизации цен на жилье в РФ

Цена квадратного метра недвижимости в новостройках в текущем году стабилизировалась. Об этом 5 сентября «Известиям» заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).