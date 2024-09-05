В Минстрое рассказали о стабилизации цен на жилье в РФ

Цена квадратного метра недвижимости в новостройках в текущем году стабилизировалась. Об этом 5 сентября «Известиям» заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии