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Японская военнослужащая подала в суд на правительство за сексуальные домогательства в армии

В понедельник военнослужащая японских ВВС подала иск против правительства, заявив, что оно не смогло защитить ее от вербальных сексуальных домогательств со стороны коллеги-мужчины, а затем более десяти лет систематически скрывало эту проблему.

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