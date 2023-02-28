Японская военнослужащая подала в суд на правительство за сексуальные домогательства в армии

В понедельник военнослужащая японских ВВС подала иск против правительства, заявив, что оно не смогло защитить ее от вербальных сексуальных домогательств со стороны коллеги-мужчины, а затем более десяти лет систематически скрывало эту проблему.
В понедельник военнослужащая японских ВВС подала иск против правительства, заявив, что оно не смогло защитить ее от вербальных сексуальных домогательств со стороны коллеги-мужчины, а затем более десяти лет систематически скрывало эту проблему.
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